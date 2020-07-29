Планируется, что продажи в Китае стартуют уже в августе 2020 года.

В Китае презентовали новый кроссовер Qoros 7. Об этом сообщает speedme.

Автомобиль входит в состав холдинга Baoneng Group и компании Chery. Новый кроссовер появится в дилерских центрах после перерыва в 4 года. Длина автомобиля составляет 4679 мм, ширина – 1897, высота 1679. При разработке кроссовера учитывался опыт при производстве концептуального Qoros Mile II. Его презентовали в Шанхае в прошлом году.

Qoros 7 имеет два бензиновых турбированных двигателя объемом 1,8 л и 1,6 л, производительность которых достигает 231 л.с. и 204 л.с. Салон оснащен 16,6-дюймовым вертикальным монитором мультимедийной системы, имеется цифровая панель приборов, выполненная в виде отдельного планшета.

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Видео: Youtube/Тест Драйвович