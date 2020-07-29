Продажи роботов-питомцев выросли почти в 6 раз.

Японцы стали чаще покупать роботов, заменяющих домашних животных. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора компании GROOVE X. Inc Канамэ Хаяси и главу пресс-службы Мики Икэгами.

Как рассказал генеральный директор компании, изначально эти роботы должны были превышать уровень ожиданий хозяина. Поэтому разработчики вложили в изобретение то, что люди ценят в домашних питомцах. В условиях пандемии многие начали острее испытывать одиночество. В связи с этим возникла потребность в домашних питомцах.

Создатели назвали робота Lovot, производное от Love и Robot. Он похож на персонажа из мультфильма, имеет температуру тела и приучается любить и выражать чувства. У каждого робота свой характер, что позволяет не надоедать хозяину. Кроме того, он отличается от собратьев. У Lovot есть 1 млрд модификаций глаз и голоса.

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Видео: Youtube/GROOVE X, Inc.