Пять городских поликлиник провели дезинфекцию, а персонал сдал тесты на коронавирусную инфекцию.

В Москве около 80% КТ-центров начали плановый прием пациентов. Об этом сообщает официальный сайт Мэра и Правительства Москвы.

В период пандемии КТ-центры были перепрофилированы под амбулаторные центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на COVID-19. Теперь к плановой помощи вернулись уже 48 столичных КТ-центров, что составляет почти 80% от общего числа поликлиник.

Прием пациентов возобновили КТ-центры в городских поликлиниках №66, №62, №214, в диагностическом центре №3 и консультативно-диагностической поликлинике №121.

Ранее мы сообщили, что москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг до конца лета.

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин