Пройти скрининговую программу можно бесплатно в 66 столичных медучреждениях.

Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что для успешного лечения онкологий необходимо выявить патологии как можно раньше. Для этого столичная администрация запустила программу бесплатной диагностики онкозаболеваний. В программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний.

Власти призывают москвичей пройти первичное обследование. Местные жители получат такую возможность уже завтра, 30 июля.

Ранее мы сообщили, что США не исключают поставку вакцины от COVID-19 другим странам.

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин