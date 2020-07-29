По словам главы государства, в США было значительно увеличено производство материалов для вакцины.

США не исключают поставку вакцины от COVID-19 другим странам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

Во вторник на пресс-конференции американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы поделиться вакциной, как только она появится. Он подчеркнул, что это будет достаточно быстрый процесс по всей стране. Глава вашингтонской администрации напомнил, что Америка активно снабжает другие государства аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого – 500 млн доз. - Дональд Трамп, президент США

Ранее мы сообщили, что МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе.

Видео: Youtube/Bloomberg Politics