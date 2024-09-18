Власти Ленобласти распродают автопарк. Четыре машины обойдутся в 1,8 млн рублей

Осмотреть авто получится в Петербурге.

Власти Ленобласти решили обновить автопарк. Четыре машины выставлены на торги за 1,8 млн рублей единым лотом, пишет 2 сентября Neva.Today.

На продажу пошли Ssangyong Kyron, Lada Kalina и два автомобиля Ford Mondeo, а стартуют торги 3 октября. Последние выпущены в 2017 и 2018 годах, отечественная машина ездила с 2015 года, южнокорейским внедорожником пользовались с 2014 года. Две иномарки были участниками аварий.

Осмотреть авто получится в Петербурге на улице Чехова, 10, и улице Смольного, 3Б.

