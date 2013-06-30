Спад продаж китайских авто зафиксировали в Петербурге

Тем не менее китайские бренды остаются самыми популярными на первичном автомобильном рынке Северной столицы.

В течение первых семи месяцев 2025 года жители Санкт-Петербурга приобрели 20,7 тысяч автомобилей китайского производства, что на 31% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года. Только в июле было продано 3793 машины, что оказалось на 23% ниже июльских результатов 2024-го. Эти данные приводятся изданием "Деловой Петербург", ссылающимся на аналитиков агентства "Автомаркетолог".

Тем не менее китайские бренды остаются самыми популярными на первичном автомобильном рынке Северной столицы. Из пятерки лидирующих марок четыре принадлежат китайским производителям. Первое место занимает марка Haval с показателем регистрации 839 единиц техники, второе — отечественная LADA с результатом 718 штук. Следующие позиции занимают Chery, Geely и Changan, продавшие 561, 470 и 447 автомобилей соответственно.

Однако, несмотря на высокий уровень популярности, ситуация осложняется разрывом договоров с китайскими производителями. Во втором квартале текущего года в городе прекратило своё существование 14 дилерских соглашений с компаниями из Поднебесной. Наибольшее количество расторгнутых контрактов приходится на бренды BAIC, SWM и MG.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция наблюдается не только в Петербурге, но и в целом по российскому рынку. Причинами называют снижение покупательского спроса, высокую стоимость автокредитования, увеличение расходов на утилизацию старых автомобилей и избыточное производство. Предполагается, что до конца года российский рынок покинет ещё около десятка китайских производителей.

Главред издания "За рулем" Максим Кадаков комментирует ситуацию следующим образом: "Сейчас рынок переживает серьёзные колебания. Покупателей становится всё меньше, хотя в июле наблюдался небольшой рост продаж по сравнению с июнем. Уровень доходов населения остается низким, ожидания связаны с возможным снижением ключевой процентной ставки, однако впереди ожидается очередное повышение утилизационного сбора. Предсказать развитие событий невозможно, поэтому участники рынка вынуждены планировать свою деятельность максимум на полтора-два месяца вперёд".

Параллельно растёт доля подержанных автомобилей китайского производства на российском рынке. В первом полугодии 2025 года в Петербурге было куплено около шести тысяч б/у машин китайской сборки, что на 69% превышает показатели за январь-июнь прошлого года. Таким образом, доля автомобилей из Китая на вторичном рынке увеличилась с 4,1% до 7,4%.

Фото: Pxhere