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Правительство Ленобласти пояснило учителям условия предъявления отрицательных ПЦР-тестов
Сегодня, 18:26
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Правительство Ленобласти пояснило учителям условия предъявления отрицательных ПЦР-тестов

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Власти Ленобласти выпустили пояснительную записку к последнему «антиковидному» постановлению.

Правительство Ленинградской области выпустило дополнение к выпущенному недавно новому "антикоронавирусному" постановлению. Уточняющий документ относится к разделу, посвящённому особенностям функционирования школ и требованиям к их работникам, в частности, учителям. 
Новое постановление уточняет случаи обязательного наличия у учителей отрицательных ПЦР-тестов. К таковым случаям относятся День знаний - 1 сентября, первый день после отпуска, больничного или прохождения изоляции. Тестирование должно быть выполнено не ранее, чем за 72 часа до выхода на работу.

4 августа в Ленобласти увеличилось количество заболевших COVID-19 за сутки.

Фото; Pexels

Теги: власти ленобласти, день знаний, пандемия, постановление дрозденко, правительство ленобласти, пцр тесты для учителей, санитарно-эпидемиологические нормы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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