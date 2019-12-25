Правительство Ленобласти пояснило учителям условия предъявления отрицательных ПЦР-тестов

Власти Ленобласти выпустили пояснительную записку к последнему «антиковидному» постановлению.

Правительство Ленинградской области выпустило дополнение к выпущенному недавно новому "антикоронавирусному" постановлению. Уточняющий документ относится к разделу, посвящённому особенностям функционирования школ и требованиям к их работникам, в частности, учителям.

Новое постановление уточняет случаи обязательного наличия у учителей отрицательных ПЦР-тестов. К таковым случаям относятся День знаний - 1 сентября, первый день после отпуска, больничного или прохождения изоляции. Тестирование должно быть выполнено не ранее, чем за 72 часа до выхода на работу.

4 августа в Ленобласти увеличилось количество заболевших COVID-19 за сутки.

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