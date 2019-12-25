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В Ленобласти увеличилось количество заболевших COVID-19 за сутки
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В Ленобласти увеличилось количество заболевших COVID-19 за сутки

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За прошедшие сутки число новых случаев коронавируса выросло с 235 до 244.

В Ленинградской области выявили 244 новых случая заболевания коронавирусом за сутки; официальные данные за 4 августа приводит Роспотребнадзор. Рост заболеваемости отмечен вновь спустя несколько дней снижения: накануне было зафиксировано 235 случаев. 
В минувшую среду наибольшее количество заболевших было отмечено в Тихвине - 9, Луге - 10, Киришах - 11, Кингисеппе - 8, Гатчине - 8, Выборге - 9, Всеволожске - 13, Мурино - 9. Значительно увеличилось количество населённых пунктов, где было выявлено от одного до пяти новых случаев COVID-19. 
На портале Правительства Ленобласти, где появился специальный раздел о ходе вакцинации в регионе, сообщается, что в регионе привито от коронавируса 434 424 человек из более чем 1 900 000. 

Фото: Pexels 

Теги: covid-19 ленобласти, covid-19 ленобласть, заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, официальные данные, пандемия, плато, роспотребнадзор и оперативный штаб, третья волна
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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