В Ленобласти увеличилось количество заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки число новых случаев коронавируса выросло с 235 до 244.

В Ленинградской области выявили 244 новых случая заболевания коронавирусом за сутки; официальные данные за 4 августа приводит Роспотребнадзор. Рост заболеваемости отмечен вновь спустя несколько дней снижения: накануне было зафиксировано 235 случаев.

В минувшую среду наибольшее количество заболевших было отмечено в Тихвине - 9, Луге - 10, Киришах - 11, Кингисеппе - 8, Гатчине - 8, Выборге - 9, Всеволожске - 13, Мурино - 9. Значительно увеличилось количество населённых пунктов, где было выявлено от одного до пяти новых случаев COVID-19.

На портале Правительства Ленобласти, где появился специальный раздел о ходе вакцинации в регионе, сообщается, что в регионе привито от коронавируса 434 424 человек из более чем 1 900 000.

Фото: Pexels