В Ленинградской области выявили 235 новых случаев заболевания коронавирусом

В суточной статистике заболеваемости COVID-19 в Ленобласти сразу 18 новых случаев отмечено во Всеволожске.

За минувшие сутки, 3 августа, в Ленинградской области зарегистрировали 235 человек, заболевших коронавирусом: эти данные приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Новые случаи заболевания отмечены во всех районах региона.

Больше всего заболевших зафиксировано в следующих населённых пунктах: Всеволожск - 18, Кудрово - 11, Романовка - 6, Выборг - 10, Гатчина - 12, Кириши - 9, Луга - 6, Подпорожье - 6, Сланцы - 6, Тихвин - 11, Тосно - 7. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено, по официальным данным, 57033 случая заболевания COVID-19.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление об ограничительных мерах для борьбы с распространением болезни: теперь учителя смогут приступить к работе в школах лишь при условии прохождения полного курса вакцинации или при наличии отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа. Аналогичные требования касаются пациентов стационаров.

Ранее ученые выяснили, что штамм коронавируса "дельта" имеет высокую патогенность.

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