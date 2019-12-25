Ученые выяснили, что штамм коронавируса "дельта" имеет высокую патогенность

Заражение COVID-19 разрушает клетки, которые затем сливаются в единую массу под названием синтиции

Ученые из Токийского университета выяснили, что новый штамм коронавируса "дельта" обладает самой высокой патогенностью, если сравнивать с другими вариантами вируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

В ходе эксперимента ученые искусственно создали вирусы, которые несут мутацию P681R. Она наиболее характерна для штаммов индийской вариации коронавируса.

Стало известно, что коронавирус разрушает клетки, которые потом сливаются в единую массу под названием синтиции. В ходе эксперимента с грызунами специалисты выявили, что заражение дельта-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, в 2,7 раза превышающий по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса. Ученые пришли к выводу, данный фактор вызывает большую склонность к разным патогенам.

Кроме того, грызуны, которые были заражены вирусом, потеряли в весе на 4,7 – 6,9% больше тех, кто был заражен другими штаммами.

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