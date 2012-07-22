В Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный штамм коронавируса в РФ

Более 95 процентов пациентов заражены штаммом "дельта".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какой штамм коронавируса поражает граждан России чаще всего. Ее слова передает "РИА Новости".

В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции - "дельта" штамм, также как в значительной части стран мира. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, накануне президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернется к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. По словам Пескова, Путин будет работать из Ново-Огарево.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что четвертую вону коронавируса могут усугубить сезонные болезни. По словам специалиста, новая волна может продлиться на срок до трех месяцев.

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