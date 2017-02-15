В Аргентине оценили эффективность "Спутника V" через полгода после вакцинации

Производители "Спутника V" рассказали о результатах исследований российской вакцины от коронавируса, которые были проведены аргентинскими учеными. Информация об этом появилась на официальной странице препарата в Twitter.
Согласно опубликованным данным, после прохождения курса вакцинации "Спутником V" защита от коронавируса постепенно усиливается в течение полугода.
Наши наблюдения показали, что защита усиливается в течение шести месяцев после вакцинации вследствие созревания антител, что приводит к их усилению против штаммов вируса, вызывающих иммунный побег.
из сообщения производителей "Спутника V"
Также учеными в ходе исследований была установлена эффективность российской вакцины против различных мутаций коронавирусной инфекции, которые выявлены в Аргентите. Специалисты отметили, антитела способны блокировать инфекцию, которая была вызвана штаммом "дельта".
Ранее медики рассказали о пяти правилах перед вакцинацией.
Фото: Telegram / sputnik_vaccine
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