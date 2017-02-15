  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Аргентине оценили эффективность "Спутника V" через полгода после вакцинации
Сегодня, 8:08
155
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В Аргентине оценили эффективность "Спутника V" через полгода после вакцинации

0 0

Ученые заявили, антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом "дельта".

Производители "Спутника V" рассказали о результатах исследований российской вакцины от коронавируса, которые были проведены аргентинскими учеными. Информация об этом появилась на официальной странице препарата в Twitter.

Согласно опубликованным данным, после прохождения курса вакцинации "Спутником V" защита от коронавируса постепенно усиливается в течение полугода.

Наши наблюдения показали, что защита усиливается в течение шести месяцев после вакцинации вследствие созревания антител, что приводит к их усилению против штаммов вируса, вызывающих иммунный побег.

из сообщения производителей "Спутника V"

Также учеными в ходе исследований была установлена эффективность российской вакцины против различных мутаций коронавирусной инфекции, которые выявлены в Аргентите. Специалисты отметили, антитела способны блокировать инфекцию, которая была вызвана штаммом "дельта".

Ранее медики рассказали о пяти правилах перед вакцинацией.

Фото: Telegram / sputnik_vaccine

Теги: аргентина, спутник v, штамм дельта, эффективность вакцины
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии