В августе в Петербурге спрос на автокредиты упал на 14%

В прошлом месяце было оформлено 5,4 тыс. займов.

В августе текущего года объем выданных в Петербурге автокредитов составил 9,4 млрд рублей. Это на 14% меньше по сравнению с июлем, рассказали в Объединенном кредитном бюро.

В прошлом месяце было оформлено 5,4 тыс. займов. В среднем жители Северной столицы занимали у банка на покупку машины около 1,7 млн рублей.

Также спрос на автокредиты падает и в Ленобласти: в августе выдача таких займов сократилась на 16%. За последний месяц лета выдали 1,8 тыс. займов на общую сумму в 2,91 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: продажи производимых в Петербурге автомобилей выросли за август.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)