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В августе в Петербурге спрос на автокредиты упал на 14%
Вчера, 8:35
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В августе в Петербурге спрос на автокредиты упал на 14%

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В прошлом месяце было оформлено 5,4 тыс. займов.

В августе текущего года объем выданных в Петербурге автокредитов составил 9,4 млрд рублей. Это на 14% меньше по сравнению с июлем, рассказали в Объединенном кредитном бюро. 

В прошлом месяце было оформлено 5,4 тыс. займов. В среднем жители Северной столицы занимали у банка на покупку машины около 1,7 млн рублей. 

Также спрос на автокредиты падает и в Ленобласти: в августе выдача таких займов сократилась на 16%. За последний месяц лета выдали 1,8 тыс. займов на общую сумму в 2,91 млрд рублей. 

Ранее на Piter.TV: продажи производимых в Петербурге автомобилей выросли за август. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: автокредитование, продажа автомобилей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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