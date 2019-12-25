Продажи производимых в Петербурге автомобилей выросли за август

Несмотря на то, что производство машин в Петербурге продолжает расти, его доля в общем объеме продаж российских автомобилей остается сравнительно небольшой - около 3%.

В августе уровень продаж автомобилей, собранных в Петербурге, достиг наивысших показателей. Об этом сообщает издание "Ведомости Северо-Запад", опираясь на информацию от "Автостат инфо".

Несмотря на то, что производство машин в Петербурге продолжает расти, его доля в общем объеме продаж российских автомобилей остается сравнительно небольшой - около 3%. Например, за весь август в России было зарегистрировано 2 128 новых моделей Solaris и 845 экземпляров Xcite, выпущенных в городе. В самом Санкт-Петербурге количество зарегистрированных Solaris составило 60 единиц, а Xcite - 29.

В будущем планируется расширить ассортимент автомобилей, собираемых в Петербурге. В частности, бывшее предприятие Toyota, которое было передано ФГУП "НАМИ", рассматривается как возможная площадка для производства премиум-автомобилей марки Aurus. Пока конкретные модели, которые будут собираться на этом заводе, еще не определены.

Стоит заметить, что в категорию "российские автомобили" входят девять различных марок. Помимо Xcite и Solaris, сюда включены ВАЗ, "Москвич", УАЗ, Evolute, Amberavto, Aurus и ГАЗ. Безусловным лидером продаж в России остается марка Lada.