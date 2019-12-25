Мантуров: объем российского автомобильного рынка снизился на 19%

По его словам, показатель опустился примерно до 1,45 млн автомобилей по всем сегментам.

Объем российского автомобильного рынка в 2025 году снизился на 19%. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, показатель опустился примерно до 1,45 млн автомобилей по всем сегментам. Объем рынка легковых автомобилей составил 1,27 млн штук по итогам года. В Минпромторге ранее отмечали, что продажи новых автомобилей в России в 2024 году составляли 1,8 млн машин. Этот показатель превысил на 39% результат в 2023-м.

Если говорить в целом о рынке, произошло снижение на 19%. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Фото: Piter.tv