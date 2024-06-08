Северная Корея открывает дорогу частным автомобилям

Основная масса автомобилей поступила из Китая, среди них появились и электрокары.

В столице Северной Кореи существенно возросло количество частных автомобилей, и всему виной изменение законов, облегчивших доступ граждан к личному транспорту. При этом власти продолжают жёстко контролировать ситуацию на рынке, стремясь предотвратить негативные последствия либерализации. Как выяснил портал 110km.ru, количество автомобилей на улицах Пхеньяна стремительно увеличилось за последние месяцы. Причиной послужило принятие поправок к закону о личном транспорте, вступивших в силу в конце 2024 и начале 2025 годов. Благодаря новым правилам жители республики получили легальную возможность покупать автомобили, сохраняя при этом государственный контроль над продажами.

Уже с февраля улицы Пхеньяна заполонили более двух тысяч новеньких автомобилей с жёлтыми номерными знаками, что вызвало настоящий фурор среди местного населения. Основная масса автомобилей поступила из Китая, среди них появились и электрокары. До сих пор покупка частного автотранспорта была доступна лишь узкому кругу лиц — представителям спорта и работникам промышленности, отличившимся высокими достижениями. Но теперь правила изменились коренным образом.

Эксперты полагают, что законотворческие изменения являются следствием растущего экономического неравенства в обществе. Уровень жизни некоторых групп населения начал расти быстрее, особенно среди владельцев недвижимости в столичных районах. Рост числа автовладельцев отражает не инициативу властей, а способность отдельных граждан самостоятельно финансировать покупки.

Государство, как считают аналитики, решило адаптироваться к формированию слоя потребителей, используя их покупательную способность себе на пользу. Подобный подход близок китайскому опыту, где расширение покупательского потенциала граждан использовалось для укрепления доверия к властям. Однако правительство продолжает жестко регулировать продажу автомобилей: их реализация осуществляется исключительно через лицензированных дилеров, цены фиксированы, а каждая семья может владеть максимум одним автомобилем.

Автомобили могут передаваться только ближайшим родственникам, а любая сделка должна проводиться через специализированные госструктуры. Использование личных автомобилей в коммерческих целях категорически запрещено, как и сдача их в аренду посторонним гражданам. Активно служить военнослужащие тоже лишены возможности купить машину. Государство стремится избегать возникновения серого рынка и сдерживать излишнее потребление.

Чтобы получить водительские права, жителям предстоит пройти оплачиваемое обучение длительностью 40 дней, после которого нужно сдать экзамены в местном управлении общественной безопасности. Оформление автомобиля предполагает наличие договора купли-продажи и страхового полиса. Сегодня в Пхеньяне работают многочисленные салоны, предлагающие новейшие китайские модели, включая электрические транспортные средства.

Вместе с ростом числа автомобилей возникают новые трудности: нехватка стоянок и дефицит топлива становятся очевидными проблемами. Специалисты предполагают, что электроавтомобили и гибридные модели способны решить проблему, учитывая слабую развитость бензозаправочной инфраструктуры. Такая стратегия позволит КНДР сразу перейти к экологически чистым транспортным средствам, минуя стадию массовых ДВС-авто.

Помимо легковых автомобилей, большой интерес вызывает спрос на электровелосипеды, продажи которых достигли отметки в 20 тысяч единиц. Городской транспорт также развивается: вводятся новые вагоны метро и модернизируются автобусы. Широко распространяются мобильные платежи и собственные сервисы аналогично известным китайским приложениям.

Таким образом, новая политика в сфере владения частными автомобилями стала индикатором текущих социально-экономических изменений в КНДР. Правительство пытается соблюдать баланс между поддержкой контроля и стимулированием внутреннего рынка, одновременно препятствуя возникновению хаоса. Насколько долгосрочным окажется автомобильный бум и повлияет ли он на дальнейшую эволюцию северокорейского общества, покажет время.

