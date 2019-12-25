Китайский автопром меняет правила игры: почему мировые рынки оказались под давлением

Одной из ключевых причин стремительного роста китайского автопрома эксперты называют масштабную государственную поддержку.

Китайские автопроизводители за последние годы превратились в ключевых игроков мировой автоиндустрии, заметно изменив расстановку сил на глобальном рынке. По итогам прошлого года в КНР было выпущено свыше 30 миллионов автомобилей — показатель, который значительно превышает объемы производства в США, Японии и Индии. Однако влияние Китая выходит далеко за рамки количества собранных машин. Страна последовательно наращивает экспорт автокомпонентов, сырья и технологий, все глубже встраиваясь в международные производственные цепочки. Об этом рассказал портал 110km.ru.

Хотя прямые поставки готовых автомобилей из Китая в США пока остаются ограниченными, импорт китайских автозапчастей и комплектующих за последнее десятилетие вырос кратно. С середины 2000-х годов объем таких поставок почти удвоился, а их совокупная стоимость увеличилась в несколько раз. Это уже не точечная конкуренция, а системное изменение баланса в отрасли, которое вызывает обеспокоенность у американских и европейских производителей.

Одной из ключевых причин стремительного роста китайского автопрома эксперты называют масштабную государственную поддержку. Субсидии, налоговые послабления и доступ к дешевым кредитам позволяют компаниям быстро запускать новые модели и удерживать низкие цены. Особенно заметно это в сегменте электромобилей, развитие которого за последние 15 лет обошлось государству в сотни миллиардов долларов. В результате внутренний рынок не успевает поглощать весь объем выпускаемой продукции, и излишки направляются на экспорт.

Дополнительное преимущество Китаю дает контроль над добычей и переработкой стратегически важных материалов. Страна занимает доминирующие позиции в производстве графита, лития и редкоземельных металлов, без которых невозможно выпускать современные аккумуляторы и электродвигатели. Это позволяет китайским компаниям влиять на цены и условия поставок, а также повышает зависимость зарубежных производителей от китайского сырья.

На этом фоне США и их партнеры обсуждают меры защиты внутренних рынков — от корректировки тарифов до ужесточения требований к происхождению товаров. Однако высокая степень интеграции цепочек поставок делает полное ограничение китайского влияния крайне сложной задачей. Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от способности стран выработать согласованный ответ и инвестировать в собственные производственные мощности.

Китайская экспансия в автопроме уже стала долгосрочным фактором мировой экономики. В ближайшие годы именно этот сектор может оказаться в центре одного из ключевых экономических противостояний.

Фото: unsplash (Palistha Joshi)