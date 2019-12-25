В Германии выставили на продажу полностью восстановленный УАЗ "Буханка" 1982 года

Автомобиль не просто сохранился до наших дней, а был приведён в состояние, максимально близкое к заводскому.

На европейском рынке появился редкий для своего класса автомобиль — УАЗ "Буханка", выпущенный в июле 1982 года и прошедший капитальное восстановление. Как сообщает портал 110km.ru, необычный экземпляр выставлен на продажу в Западной Германии и уже привлёк внимание коллекционеров и любителей автотуризма.

Автомобиль не просто сохранился до наших дней, а был приведён в состояние, максимально близкое к заводскому. Владелец провёл масштабные работы по обновлению ключевых узлов и агрегатов, уделяя внимание не только технической части, но и сохранению оригинального облика машины. Восстановление затронуло кузов, салон и ходовую часть.

Буханка оснащена полным приводом и гидроусилителем руля, что заметно упрощает управление как в городе, так и за его пределами. Салон рассчитан на семь пассажиров и при этом обладает дополнительной функциональностью. Задний ряд сидений трансформируется в полноценное спальное место размером 1,80 на 1,40 метра, что делает автомобиль удобным вариантом для кемпинга и дальних поездок.

Состояние машины, несмотря на возраст, оценивается как близкое к идеальному. Кузов не имеет следов коррозии, лакокрасочное покрытие выглядит свежо, а элементы интерьера аккуратно восстановлены. По словам продавца, автомобиль полностью готов к эксплуатации и не требует дополнительных вложений.

УАЗ "Буханка" 1982 года рассматривается не только как практичный транспорт, но и как часть истории советского автопрома. Подобные экземпляры в таком состоянии встречаются крайне редко. Продажа осуществляется напрямую, без посредников. Цена автомобиля составляет 29 900 евро, что в пересчёте по текущему курсу составляет около 2,8 млн рублей.

Фото: AutoScout