Kia представила новый кроссовер Sorento

Внедорожник четвертого поколения отличается новым дизайнерским решением.

Южнокорейская компания Kia представила новинку – кроссовер Sorento. Внедорожник четвертого поколения отличается новой дизайнерской концепцией под названием Borderless Gesture. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В сети уже появились первые фотографии автомобиля. Фирменный оскал тигра сделал иномарку более смелой, дерзкой и выразительной. Решетка плавно перетекает в блок фонарей головной оптики, который совмещен со светодиодными дневными ходовыми огнями.

Помимо всего прочего, разработчики также показали интерьер авто. Посередине передней панели расположился большой 10,12-дюймовый сенсорный экран. На фото можно увидеть цифровой приборный щиток, разноцветную подсветку и роскошную кожаную обивку.

Технические характеристики будут названы после автомобильного салона в Женеве 3 марта. По некоторым данным, в состав нового Kia войдет гибридная силовая установка с 2-литровым бензиновым "турбомотором" от Kia Optima Hybrid.

Продажи Kia Sorento стартуют на авторынке США в 2020 году. В России новинка появится не раньше 2021 года.

Ранее мы писали, что блогер испытал на прочность Samsung Galaxy Z Flip.

Фото: Kia