Блогер испытал на прочность Samsung Galaxy Z Flip

Новинку протестировал известный видеоблогер Зак Нильсен.

Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything протестировал на прочность новинку от компании Samsung - Galaxy Z Flip. По итогам проверки экран раскладушки треснул после первого закрытия.

Зак открыл коробку с устройством, убрал все транспортировочные пленки, а после захлопнул смартфон так, как это сделал любой другой пользователь во времена старых раскладушек Nokia. В результате экран новенького Galaxy Z Flip пришел в негодность сразу после первого закрытия.

Намного лучше экран отреагировал на тест с зажигалкой. Огонь не оставил на дисплее никаких следов. Даже после 10 секунд нагрева экран сохранил свои свойства, не потеряв цветопередачу и яркость.

Блогер также царапал экран канцелярским ножом, бросал на него песок и сгибал дисплей в обратную сторону. Все эти попытки не увенчались успехом – смартфон выдержал испытания. В обратном изгибе рамки корпуса треснули, однако шарнир и дисплей из строя не вышли.

"Смерть" экрана наступила лишь после того, как Зак Нильсен продавил его отверткой. На дисплее появились полосы битых пикселей, а от места удара стали расползаться черные кляксы.

По итогу блогер остался доволен сборкой аппарата. Он отметил, что Galaxy Z Flip получился качественным, несмотря на наличие очень хрупкого и слабого к ударам экрана. Устройство, по словам Зака, отлично подойдет для повседневного использования.

Ранее мы писали, что Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip.