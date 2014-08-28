Жители Петербурга пожаловались на несуществующие долги по квитанции за капремонт

Под публикацией петербуржцы оставили несколько сотен комментариях, где также жаловались на эту проблему.

Петербуржцы обнаружили задолженности по взносам в ФКР за разные периоды времени. Подобные квитанции пришли как должникам, так и тем, кто платит вовремя. Об этом горожане рассказали в паблике Дежурный по Питеру" во "ВКонтакте".

В комментариях написали: "Оплачивая квитанции "ПСК", оказывается, не дает гарантии что вам не придёт долговая квитанция за капремонт. Спустя почти год, я узнала, что у меня оказывается долг за 9 месяцев. Как так случилось? Оказывается, мои деньги потерялись, - рассказывает петербурженка - "ПСК" — посредник между плательщиком и фондом МКД просто не перечислял мои платежи с июля 2021 года. На вопрос: "Как будем решать?" мне сказали подать на розыск".

Под публикацией петербуржцы оставили несколько сотен комментариях, где также жаловались на эту проблему.

Фото: Вконтакте / Дежурный по Питеру, pixabay