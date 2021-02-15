Коммунальные тарифы фактически выросли на 5% с 1 июля в Петербурге

Водоснабжение и водоотведение со второго полугодия этого года подорожало на 1,7%, теплоснабжение — на 3,6%, газоснабжение — на 3,2%, а электроэнергия — в среднем на 5%.

В пятницу, 1 июля, в Петербурге проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. Так, стоимость электричества, воды, отопления и газа выросла на 5%, передают в пресс-службе комитета по тарифам.

При индексации тарифа на коммунальные услуги, которая проходит ежегодно 1 июля, учитывают установленный правительством РФ предельный индекс. Для Петербурга он составляет 6,3%.

В комитете отмечают, что при оптимизации расходов суммарный платёж будет ниже. Средний рост цен на коммунальные услуги в 2022 году составит не более 5%, что в три раза ниже текущего уровня инфляции (16,5%). Так, водоснабжение и водоотведение со второго полугодия этого года подорожало на 1,7%, теплоснабжение — на 3,6%, газоснабжение — на 3,2%, а электроэнергия — в среднем на 5%.

Ранее мы сообщали, что более 200 млн рублей заплатили петербуржцы за капремонт по долговым квитанциям.

Фото: Piter.tv

