С 1 июля в Ленобласти вырастет плата за коммунальные услуги

Размер платы увеличится, в среднем, на 3,4%. Предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным округам – 2%.

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленобласти рассказал об изменении платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года.

Каждый год в регионах проходит индексация платы за коммунальные услуги. В Ленобласти подорожают тарифы на отопление, электричество, водоотведение и водоснабжение, газ. Размер платы увеличится, в среднем, на 3,4%. Предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным округам – 2%.

В структуру платёжного документа также входят жилищные услуги (домофон, охрана и т.д.), стоимость которых не регулируется государством.

В Петербурге с 1 июля также подорожают услуги ЖКХ.

Фото: Piter.tv