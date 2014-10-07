Стоимость вывоза мусора в Петербурге вырастет на 30% с 1 июля

С пятницы, 1 июля, в Петербурге на 30% повысят тарифы на вывоз отходов. Соответствующее распоряжение, подписанное главой комитета по тарифам Дмитрием Коптиным, было опубликовано на сайте администрации города за сутки до вступления в силу.
Судя по тексту, до конца июня услуги по вывозу мусора оценивалась в 969,7 рублей за 1 куб. м.
Уже завтра, в конце рабочей недели, тариф возрастет до 1260,4 рубля за куб. м.
Ранее мы сообщили о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги в Петербурге будет в три раза ниже уровня инфляции.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все