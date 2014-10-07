Стоимость вывоза мусора в Петербурге вырастет на 30% с 1 июля

До вступления в силу распоряжения городского комитета по тарифам, траты петербуржцев на эти услуги составляли по 969,7 рублей за куб.м. отходов.

С пятницы, 1 июля, в Петербурге на 30% повысят тарифы на вывоз отходов. Соответствующее распоряжение, подписанное главой комитета по тарифам Дмитрием Коптиным, было опубликовано на сайте администрации города за сутки до вступления в силу.

Судя по тексту, до конца июня услуги по вывозу мусора оценивалась в 969,7 рублей за 1 куб. м.

Уже завтра, в конце рабочей недели, тариф возрастет до 1260,4 рубля за куб. м.

Ранее мы сообщили о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги в Петербурге будет в три раза ниже уровня инфляции.

Фото: Piter.TV