Индексация тарифов на коммунальные услуги в Петербурге будет в три раза ниже уровня инфляции

Суммарный платеж за все коммунальные услуги во втором полугодии 2022 года вырастет не более, чем на 5%.

С 1 июля в Петербурге произойдет ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги (КУ). Рост платы за коммунальные услуги не может превышать предельного индекса, установленного правительством РФ. Для Петербурга он был утвержден в размере 6,3%. Однако благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций суммарный платеж за коммунальные услуги в Петербурге будет ниже.

Тариф на водоснабжение и водоотведение подорожает на 1,7%, на теплоснабжение – на 3,6%, на газоснабжение – на 3,2%, а на электроэнергию – в среднем на 5%. Плата граждан за услугу по обращению с ТКО будет составлять 8,32 рубля за 1 м2 общей площади квартиры.

Суммарный платеж за все коммунальные услуги во втором полугодии 2022 года вырастет не более, чем на 5%. Это в три раза ниже текущего уровня текущей инфляции (16,5%).

Фото: Piter.tv