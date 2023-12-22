Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю увеличилась на 14%

Доля гриппа на прошлой неделе составила 0,4% от числа зарегистрированных случаев заболевания респираторными инфекциями.

В период с 18 по 24 марта в Петербурге показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 14,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 26 марта.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы и SARS-CoV-2. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Доля гриппа на прошлой неделе составила 0,4% от числа зарегистрированных случаев заболевания респираторными инфекциями.

Петербуржцам вновь посоветовали чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

Забота о своем здоровье и здоровье своих близких, выполнение элементарных мер профилактики, позволит вам избежать заболеваний гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Неделей ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ понизилась.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году заболеваемость туберкулезом в Петербурге уменьшилась на 6,8%.

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