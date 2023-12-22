В Петербурге продолжает понижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

Продолжается и снижение заболеваемости гриппом, доля которого составила лишь 0,2% от числа зарегистрированных случаев заболевания инфекциями.

В период с 11 по 18 марта в Петербурге вновь понизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Продолжается и снижение заболеваемости гриппом, доля которого составила лишь 0,2% от числа зарегистрированных случаев заболевания инфекциями.

На 10-й календарной неделе этого года заболевших гриппом и ОРВИ в Петербурге также стало меньше.

Фото: Piter.TV