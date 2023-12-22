В Петербурге продолжает понижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В период с 11 по 18 марта в Петербурге вновь понизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Продолжается и снижение заболеваемости гриппом, доля которого составила лишь 0,2% от числа зарегистрированных случаев заболевания инфекциями.
На 10-й календарной неделе этого года заболевших гриппом и ОРВИ в Петербурге также стало меньше.
Фото: Piter.TV
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