  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге продолжает понижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
Сегодня, 18:40
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге продолжает понижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

0 0

Продолжается и снижение заболеваемости гриппом, доля которого составила лишь 0,2% от числа зарегистрированных случаев заболевания инфекциями.

В период с 11 по 18 марта в Петербурге вновь понизился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Продолжается и снижение заболеваемости гриппом, доля которого составила лишь 0,2% от числа зарегистрированных случаев заболевания инфекциями.

На 10-й календарной неделе этого года заболевших гриппом и ОРВИ в Петербурге также стало меньше.

Фото: Piter.TV

Теги: грипп и орви, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
ertertert ertert
Сегодня 20:16

Инновационная новинка! Корейский видеорегистратор с радар-детектором cоздан для вашей защиты от штрафов, всего за 1990 руб.----> https://do.my/eoline
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии