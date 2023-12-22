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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге понижается
Сегодня, 18:12
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге понижается

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Доля гриппа составила 0,3% от числа всех зарегистрированных случаев заболевания.

На прошлой неделе, в период с 4 по 10 марта, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге уменьшился на 32%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 11 марта.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Доля гриппа составила 0,3% от числа всех зарегистрированных случаев заболевания. 

Кроме того, в ведомстве напомнили, что важно регулярно мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности, избегать контактов с людьми с признаками заболевания и не заниматься самолечением. 

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Фото: Piter.TV

Теги: грипп и орви, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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