В Петербурге в 2023 году увеличилось число наркоманов среди подростков

Первичная заболеваемость в Северной столице выросла на 2,8%.

Общая заболеваемость наркоманией в Санкт-Петербурге в 2023 году сократилась на 2,5%. Однако заболеваемость наркоманией среди подростков 15-17 лет выросла на 25,8% в прошлом году, следует из опубликованной программы "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" на портале антикоррупционной экспертизы.

Первичная заболеваемость в Северной столице выросла на 2,8%. При этом среди подростков потребление наркотиков с пагубными последствиями снизилось на 40%. По итогам прошлого года ситуацию с наркоманией в нашем городе можно назвать "стабильной".

Количество острых отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами в 2023 году увеличилось, достигнув 5 216 (+346) случаев, из них 532 (+71) – смертельных.

Недавно восьмиклассница из Петербурга отравилась психотропом и попала в реанимацию. Подросток находилась в тяжёлом состоянии. Установлено, что она приняла вещества по месту жительства.

Фото: Piter.tv