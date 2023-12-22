Снизилась заболеваемость постоянного населения и временно приезжающих.

В преддверии Всемирного дня борьбы против туберкулеза, который отмечается 24 марта, в Петербурге обнародовали данные по ситуации с этим заболеванием. Как рассказали в городском Комитете по здравоохранению, показатели заболеваемости снижаются.

В 2023 году заболеваемость туберкулезом в Северной столице уменьшилась на 6,8% по сравнению в 2022 годом, составив 17,7 случаев на 100 тысяч человек, включая временно приезжающих.

Заболеваемость постоянного населения также снизилась – 11,8 случаев на 100 тысяч человек против 12,5 годом ранее.

Петербуржцы уже начали в этом сезоне обращаться к медикам после укуса клещей.

Фото: Комздрав СПб