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В 2023 году заболеваемость туберкулезом в Северной столице уменьшилась на 6,8%
Сегодня, 9:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2023 году заболеваемость туберкулезом в Северной столице уменьшилась на 6,8%

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Снизилась заболеваемость постоянного населения и временно приезжающих.

В преддверии Всемирного дня борьбы против туберкулеза, который отмечается 24 марта, в Петербурге обнародовали данные по ситуации с этим заболеванием. Как рассказали в городском Комитете по здравоохранению, показатели заболеваемости снижаются.

В 2023 году заболеваемость туберкулезом в Северной столице уменьшилась на 6,8% по сравнению в 2022 годом, составив 17,7 случаев на 100 тысяч человек, включая временно приезжающих.

Заболеваемость постоянного населения также снизилась – 11,8 случаев на 100 тысяч человек против 12,5 годом ранее.

Петербуржцы уже начали в этом сезоне обращаться к медикам после укуса клещей.

Фото: Комздрав СПб

Теги: туберкулез
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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