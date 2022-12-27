Врач рассказала, как поступить с новогодними салатами 1 января

По мнению Надежды Чернышевой, их следует выкинуть, а не доедать.

Врач Надежда Чернышева посоветовала, как следует поступить с майонезными салатами после новогоднего застолья. Она полагает, что оставлять их на ночь за столом и доедать "на утро" может быть опасным для здоровья, – рассказали "Аргументы и факты".

Никогда категорически нельзя есть то, что всю ночь стояло на столе. В теплой при обилии питательных веществ любой болезнетворный микроб, случайно попавший при приготовлении в салат, успевает размножиться и выделить ядовитые для человека вещества, что приводит к пищевой токсикоинфекции. Надежда Чернышева, врач-терапевт

Однако, по мнению Чернышевой, салаты можно будет сохранить, если предварительно не заправлять их майонезом и оставить в "свежем" виде в холодильнике. Тогда незаправленные основы для салата можно будет достать 1 января и без риска для здоровья съесть их на завтрак или обед.

Правда, от продолжения обильной трапезы первого числа нового года врач также рекомендует воздержаться. Она полагает, что лучшим исходом будет постепенное возращение к обычному рациону. Это поможет не перегрузить пищеварительную систему.

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