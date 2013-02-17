Роспотребнадзор Петербурга рассказал, помогает ли ананас при похудении

В федеральной службе поведали о пользе традиционного гостя новогодних застолий.

Ананас – не слишком частый, но уже ставший традиционным гость на новогоднем столе. Этот фрукт впервые был привезен в наши края из Южной Америки и стал частью разнообразных праздничных блюд. О его пользе рассказали в пресс-службе петербургского отделения Роспотребнадзора.

На 85% ананас состоит из воды, а оставшиеся 15% приходятся на фруктозу и сахарозу. Однако, несмотря на это, он богат полезными веществами: витаминами группы B, бета-каротином, кальцием, магнием, цинком, йодом и клетчаткой. Кроме того, в нем содержится особый фермент – бромелайн, который способствует лучшему перевариванию белков. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Распротраненное мнение, согласно которому ананас имеет свойство сжигать жиры, является лишь заблуждением. Фрукт и в самом деле полезен для здоровья, но его качества как помощника при похудении принято преувеличивать.

При выборе ананаса в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на следующие показатели: зрелый ананас имеет желтую или оранжевую кожуру без пятен, обладает приятным ароматом, его листочки сухие. Сам фрукт при этом должен быть не слишком мягким.

Неспелые ананасы можно хранить при комнатной температуре, чтобы они дозрели. Зрелые ананасы, наоборот, следует поместить в холодильник для максимального сохранения свежести. Хранить их рекомендуется в плотно закрытой емкости не более 3-х дней. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала, как следует поступить с оставшимися на 1 января новогодними салатами.

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