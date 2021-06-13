Коронавирусные ограничения будут актуальны в Петербурге до конца 2023 года

Гостям и жителям города рекомендуется носить маски в общественных местах.

В пятницу, 25 августа, стало известно, что Александр Беглов продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря текущего года. Постановление правительства от 2020-го обновлено вчера, 24 августа, на сайте Смольного.

Так, в Северной столице сохраняется запрет на проведений публичных мероприятий без согласования с администрацией. Кроме того, гостям и жителям города рекомендуется носить маски в общественных местах.

Ранее ограничения по COVID-19 продлевали до конца лета.

Фото: Piter.TV