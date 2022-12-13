Ограничения по COVID-19 продлятся в Петербурге до конца лета

До конца лета без согласований нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги.

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца лета. Об этом сообщили в Telegram-канале Смольного.

В пункте 2.1 постановления слова "По 31.05.2023" заменить словами "По 31.08.2023.

До конца лета без согласований нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги. Также нельзя купить кальяны в общественных местах.

При этом ещё в марте в Петербурге коронавирус перевели в разряд сезонных заболеваний. Врачи назвали эпидемиологическую обстановку в Северной столице предсказуемой. Пандемия подошла к концу, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Фото: Piter.tv