В Петербурге музеи изменят режим работы из-за COVID-19

Ограничения касаются государственных музеев и библиотек и будут действовать с 15 по 19 июня.

В воскресенье,13 июня, стало известно, что музеи Петербурга изменять режим работы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Так, на будущей неделе культурные учреждения будут работать по графику выходного дня.

Как сообщили в Министерстве культуры России, ограничения касаются только государственных музеев и библиотек и будут действовать с 15 по 19 июня.

С 15 по 19 июня 2021 года для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье), - говорится в сообщении ведомства.

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Фото: Piter.tv

