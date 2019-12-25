Ученые объяснили рост числа бессимптомных носителей коронавируса

Это может быть связано с толерантностью к инфекции.

Исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин объяснил рост числа бессимптомных носителей коронавируса. По словам специалиста, это может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. Об этом пишут "Известия".

Толерантность к инфекции – это состояние организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. В результате организм не борется с болезнью, воспалительные и защитные процессы не запускаются, следовательно, у заболевшего нет симптомов.

Случаи трех пациентов с толерантностью к коронавирусу уже описали специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине. У этих людей болезнь протекала без симптомов, однако вирусное присутствие в организме сохранялось долгое время. Подобный феномен также есть у туберкулеза, холеры и других инфекций.

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