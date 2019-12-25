Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью

Запрет будет действовать до 29 ноября.

Ограничения в СПб

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заведениям общественного питания в Петербурге запретили работать в ночное время. Ограничения вступают в силу с 26 октября и будут действовать до 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Согласно изменениям, внесенным в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", работа ресторанов, кафе, закусочных, столовых и буфетов, в том числе в гостиницах, запрещена с 23 часов до 6 утра мск.

Кроме того, в Петербурге запрещена деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в ТЦ и ТРК, а также в заведениях общественного питания. Горожане по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию.

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от вида деятельности необходимо получить уникальный QR-код, подтверждающий соблюдение стандарта безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим максимально возможное количество сотрудников и воздержаться от проведения досуговых мероприятий. Исполнительным органам государственной власти Петербурга поручили не проводить такие мероприятия без крайней необходимости.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 56 800 петербуржцев. Из больниц по выздоровлению выписали 36 050 человек. Жертвами КОВИД стали 3627 инфицированных.

Ранее мы писали, что статистика заражения коронавирусом в Петербурге вызвала вопросы.

Фото: pixabay.com