  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Статистика заражения коронавирусом вызвала вопросы
Сегодня, 15:36
64
smirenny

Статистика заражения коронавирусом вызвала вопросы

0 0

Число выздоровевших два раза меньше суточного числа заболевших уже больше месяца.

В субботу, 24 октября, стало известно, что петербургская статистика заболеваемости коронавирусом начала вызывать вопросы. Так, число выздоровевших  два раза меньше суточного числа заболевших уже больше месяца. По сообщению "Медузы", некая "аномалия" обнаружена только в Северной столице.

В остальных городах страны статистические данные меняются и закономерности не поддаются. Например, в какие-то дни число заболевших новой коронавирусной инфекции в Петербурге ровно в два раза больше, чем число выздоровевших. В остальное время разница составляет всего несколько человек.

В одном из крупнейших стационаров отметили, что оотношение новых заболевших и выздоровевших в больнице меняется каждый день. В Смольном уточнили, что статистика может быть не точной, потому как нагрузка на больницы очень большая. 

Ранее мы писали, что Петербург встал на второе место по смертности от COVID-19 в России за сутки.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика заболеваемости коронавирусом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии