Статистика заражения коронавирусом вызвала вопросы

Число выздоровевших два раза меньше суточного числа заболевших уже больше месяца.

В субботу, 24 октября, стало известно, что петербургская статистика заболеваемости коронавирусом начала вызывать вопросы. Так, число выздоровевших два раза меньше суточного числа заболевших уже больше месяца. По сообщению "Медузы", некая "аномалия" обнаружена только в Северной столице.

В остальных городах страны статистические данные меняются и закономерности не поддаются. Например, в какие-то дни число заболевших новой коронавирусной инфекции в Петербурге ровно в два раза больше, чем число выздоровевших. В остальное время разница составляет всего несколько человек.

В одном из крупнейших стационаров отметили, что оотношение новых заболевших и выздоровевших в больнице меняется каждый день. В Смольном уточнили, что статистика может быть не точной, потому как нагрузка на больницы очень большая.

Ранее мы писали, что Петербург встал на второе место по смертности от COVID-19 в России за сутки.

Фото: Piter.TV