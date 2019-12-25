Петербург встал на второе место по смертности от COVID-19 в России за сутки

Всего за время пандемии в городе погибли 3602 человека.

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили 37 новых смертей от коронавируса. Такие данные на утро 24 октября привели в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в России.

Северная столица заняла второе место по смертности за сутки. "Первое место" в этом рейтинге заняла Москва – 63 человека.

По официальным данным, за весь период пандемии жертвами коронавируса в городе стали 3602 человека, был выявлен 56 091 случай коронавируса, выписали по выздоровлению 35 653 человек.

На территории Ленинградской области зафиксировали 128 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за минувшие сутки на коронавирус проверили более 37 тысяч человек. 3629 человек продолжают находиться под наблюдением медицинских работников. Среди них 57 располагаются в обсерваторе, 1493 – контактные заболевшие, а 2079 находятся на самоизоляции.

В России за минувшие сутки выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 16 521 нового пациента с коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ.

Лидерами по числу новых зараженных стали Москва (4 453 человек), Петербург и Московская область (480 человек). За последние сутки по стране от коронавируса скончались 296 человек. Полностью вылечились от инфекции 11 567 пациентов.

Напомним, что на 24 октября в РФ зафиксировано 1 497 167 случаев коронавирусного заражения в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 по стране скончался 25 821 человек.

Фото: Piter.TV