Лидерами по числу новых зараженных стали Москва, Петербург и Подмосковье.

В России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 16 521 нового пациента с коронавирусной инфекцией. Больные находятся в 85 регионах РФ.

Лидерами по числу новых зараженных стали Москва (4 453 человек), Петербург (713 человек) и Московская область (480 человек). Наименьший прирост зараженных наблюдается в Чечне (9 человек), НАО (8 человек), Чукотке (6 человек). За последние сутки по стране от коронавируса скончались 296 человек. Полностью вылечились от инфекции 11 567 пациентов.

Напомним, что на 24 октября в РФ зафиксировано 1 497 167 случаев коронавирусного заражения в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 по стране скончался 25 821 человек.

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