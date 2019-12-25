Причина - опубликованный накануне доклад.

Евросоюз допускает введение антидемпинговых пошлин против РФ из-за того, что в стране зафиксировано значительные искажения рыночных механизмов в экономике. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе Еврокомиссии.

Доклад подготовлен в целях защиты торговли. В нём рассматриваются макроэкономика России, а также основные факторы ценообразования в различных секторах экономики. В документе есть статистика по рынку труда в стране и энергии.

Эксперты отмечают, что доклад может быть юридической базой для антидемпинговых расследований против России.

Ранее в Кремле прокомментировали санкции ЕС против РФ из-за ситуации с Навальным.

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