Евросоюз допускает введение антидемпинговых пошлин против РФ из-за того, что в стране зафиксировано значительные искажения рыночных механизмов в экономике. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе Еврокомиссии.
Доклад подготовлен в целях защиты торговли. В нём рассматриваются макроэкономика России, а также основные факторы ценообразования в различных секторах экономики. В документе есть статистика по рынку труда в стране и энергии.
Эксперты отмечают, что доклад может быть юридической базой для антидемпинговых расследований против России.
Ранее в Кремле прокомментировали санкции ЕС против РФ из-за ситуации с Навальным.
Фото: pixabay.com
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