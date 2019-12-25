В Кремле прокомментировали санкции ЕС против РФ из-за ситуации с Навальным

Россия будет отвечать на санкции в соответствии со своими интересами.

В Кремле прокомментировали санкции ЕС против РФ из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва воспринимает санкции как сознательный недружественный шаг со стороны Евросоюза.

Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он заявил, что Россия будет отвечать на санкции в соответствии со своими интересами. При этом в Кремле сожалеют о том, что Брюссель поставил отношения с Москвой в зависимость от ситуации с Навальным. Песков считает, в этом решении не просматривается никакой логики, поэтому это является, скорее, отягчающим обстоятельством.

Ранее Евросоюз утвердил санкции в отношении шести россиян из-за ситуации с Навальным.

Фото: pixabay.com