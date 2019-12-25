В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 37 тысяч человек

Более двух тысяч человек находятся на самоизоляции.

Стали известны обновленные данные по тестированию на коронавирус в Петербурге. По данным пресс-службы Смольного к утру 24 октября, за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37748 человек.

Отмечается, что 3629 человек продолжают находиться под наблюдением медицинских работников. Среди них 57 располагаются в обсерваторе, 1493 – контактные заболевшие, а 2079 находятся на самоизоляции.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом (телефонный номер 122) обработано 485 вызовов. В правительстве добавили, что с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 516 петербургских волонтеров. Поступила 571 заявка, 505 из них выполнено, остальные находятся в работе.

Фото: Piter.tv