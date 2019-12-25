За сутки в Ленобласти выявили еще 128 случаев заболевания COVID-19

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 10530 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 128 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 24 октября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По выздоровлению выписаны 52 человека, новых летальных случаев не зафиксировано. Список регионов, в которых были зафиксированы вспышки инфекции, пока не публиковался.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 10530 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 (активных – 4224 пациента), 6197 человек выздоровели, 109 – умерло.

В России за минувшие сутки выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 16 521 нового пациента с коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ.

Лидерами по числу новых зараженных стали Москва (4 453 человек), Петербург и Московская область (480 человек). За последние сутки по стране от коронавируса скончались 296 человек. Полностью вылечились от инфекции 11 567 пациентов.

Напомним, что на 24 октября в РФ зафиксировано 1 497 167 случаев коронавирусного заражения в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 по стране скончался 25 821 человек.

Фото: Piter.tv