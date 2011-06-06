Мультицентр Ленобласти отметил 11-летие работы с особыми людьми

Дрозденко поблагодарил сотрудников центра за поддержку людей с инвалидностью и ветеранов.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции в Ленинградской области отметил 11-летие со дня основания. За эти годы учреждение из узкопрофильного центра превратилось в площадку, сочетающую высокие профессиональные стандарты и человеческое участие. В честь праздника коллектив посетили почётные гости, которые выразили признательность сотрудникам за их труд.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул масштаб проделанной работы. При этом неизменным остаётся главное: здесь работают люди, которые искренне сопереживают каждому, кто нуждается в поддержке, отметил глава региона.

Коллективу пожелали дальнейших успехов, сохранения особой атмосферы доверия и как можно больше историй успеха людей, чья жизнь изменилась к лучшему благодаря работе центра.

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Фото: пресс-службы администрации Ленинградского области.

