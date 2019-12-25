Немецкая школа перестала работать в Петербурге после 17 лет работы

Последние занятия в учреждении прошли 11 сентября.

Немецкая школа при Генеральном консульстве Германии в Петербурге прекратила работу после 17 лет. Последние занятия в учреждении прошли 11 сентября, сообщает "Фонтанка". Закрытие школы связано с прекращением деятельности немецкого генконсульства в Петербурге. Ранее посольство Германии в Москве сообщило, что консульство должно завершить работу 18 сентября. Вместе с дипломатическим учреждением должна была прекратить работу и школа.

Мать одного из учеников подтвердила изданию, что занятия завершились на прошлой неделе. Представители школы от комментариев отказались. Исполняющая обязанности директора Анастасия Лосева также не стала отвечать на вопросы журналистов.

Немецкая школа появилась в Петербурге в 2009 году. В ее состав входили детский сад, начальная, средняя и старшая школы. В учреждении обучались около 150 детей. С первого класса преподавание велось на немецком языке, а также изучались английский и французский.

В 2018 году школа прошла федеральную инспекцию Германии и получила знак качества "Образцовая немецкая школа за рубежом". Закрытие учреждения произошло на фоне ухудшения отношений между Россией и Германией. В начале сентября Германия закрыла Русский дом в Берлине и прекратила работу российского генконсульства в Бонне после обвинений Москвы в причастности к атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Россия объявила зеркальные меры, в том числе о прекращении работы немецкого генконсульства в Петербурге и немецких культурных центров имени Гете в России.

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Фото: Piter.TV