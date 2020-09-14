Петербург к 2030 году увеличит долю отечественной высокотехнологичной продукции на 42%

В городе продолжают создавать мощную научную инфраструктуру.

Комплексную региональную программу научно‑технологического развития Санкт‑Петербурга до 2030 года одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Документ призван выстроить единую систему поддержки науки и исследовательских проектов в городе, а также обеспечить их согласованность с федеральными программами.

Как подчеркнул Беглов, Петербург играет одну из ключевых ролей в достижении технологического суверенитета страны — эту задачу неоднократно обозначал президент России Владимир Путин.

Основная цель новой программы — к 2030 году увеличить долю отечественной высокотехнологичной и наукоёмкой продукции на 42% в общем объёме валового регионального продукта по сравнению с 2023 годом. Александр Беглов, губернатор

Для этого Петербург должен занять лидерские позиции в экономике данных на базе искусственного интеллекта, радио- и микроэлектронике, биотехнологиях и фармацевтике, технологиях автономных систем, робототехнике, а также в креативных индустриях и промышленном дизайне. Программа позволит объединить разрозненные городские меры поддержки науки в целостную, скоординированную систему.

Губернатор добавил, что принятие региональной программы позволит выстроить единую систему управления научно-технологическим развитием Петербурга. Сейчас в Северной столице сконцентрировано более 10% всего российского научного потенциала и почти 9% организаций, ведущих научные исследования. Санкт-Петербург занимает второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов и входит в тройку лидеров по числу выданных патентов

Ранее мы сообщали, что Петербург заработал 61,3 млрд рублей на контрактах с Арктикой.

Фото: пресс-служба Смольного