Петербург заработал 61,3 млрд рублей на контрактах с Арктикой

В 2025 году предприятия города заключили 7,5 тысяч соглашений с арктическими регионами.

В Смольном подвели итоги экономического взаимодействия Санкт-Петербурга с арктическими регионами России за 2025 год. По данным городской администрации, предприятия Северной столицы заключили 7,5 тысяч контрактов на общую сумму 61,3 млрд рублей, что на 21 процент превышает показатель предыдущего года.

Губернатор Александр Беглов отметил, что петербургские компании укрепляют позиции на рынке северных территорий и наращивают объемы поставок. По его оценке, продукция города востребована благодаря сложившейся деловой репутации, а развитие сотрудничества с Арктикой способствует росту экономики, созданию рабочих мест и увеличению бюджетных поступлений.

Наибольший объем соглашений пришелся на Архангельскую область, Республику Карелия и Красноярский край. С каждым из этих субъектов сумма контрактов превысила 10 млрд рублей.

В структуре закупок лидируют поставки для системы здравоохранения, на которые приходится 32 процентов общей стоимости договоров. Еще 22,5 процентов составляют проекты в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры. Около 8,5 процентов занимают направления, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством и экологическими инициативами.

Ранее сообщалось, что мэрия Петербурга утвердила план выкупа 80 социальных и дорожных объектов.

Фото: пресс-служба Смольного