Мэрия Петербурга утвердила план выкупа 80 социальных и дорожных объектов

Городской бюджет потратит на приобретение 17 медучреждений.

Город планирует выкупить 80 социальных и дорожных объектов за счет городского бюджета, среди которых 17 объектов здравоохранения, 16 детских садов, 11 школ и 10 дорог. Утвержденный перечень недвижимости был одобрен губернатором Александром Бегловым на рабочем совещании с членами правительства.

В рамках программы на 2026 год запланировано приобретение 31 объекта. "В 2026 Петербург планирует купить 31 объект – включая девять медицинских объектов, четыре детских сада, пять школ, одна из которых совмещена с детским садом, четыре дороги и один молодежный клуб". Финансирование операции предусмотрено в городском бюджете. Губернатор поручил комитету имущественных отношений обеспечить выполнение программы.

Ранее администрация сообщала, что по итогам 2024 года был ликвидирован накопленный дефицит социальных объектов, который семь лет назад составлял более 300 единиц. В 2025 году Санкт-Петербург вошел в число лидеров по количеству построенных социальных объектов, возведя 113 новых зданий и сооружений.

Ранее школьная система Петербурга увеличилась на 25 тысяч учеников за год.

Фото: Piter.TV